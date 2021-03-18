57. ALAY EVREŞE, BOLAYIR VE GELİBOLU’DAN GEÇTİ

57. Alay dün Tekirdağ’dan yola çıkarak Evreşe, Bolayır ve ilçemizden geçti.

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak 57. Alay’ın Evreşe beldesine gelmesiyle “Çanakkale ruhunu yaşatan 57 ve 27 Alay gönüllülerimizi Evreşemizde ağırladık.Ölümün bile korktuğu Çetin bir savaştı. Onlar Tarihi kalemle değil kanları ile yazdılar. Tek dertleri önce vatandı. Gerisi teferruat. Bugün biraz zamanınızı ayırıp düşünün o muhteşem iradeyi o emsalsiz inancı o özgürlük aşkını ortaya koymasalar olanaksızlıkları,imkansızlıkları bahane edip savaşmasalardı bizler bu gün hangi durumda olurduk. Bu toprakları bize vatan eden başta Gazi MustafaKemal Atatürk ve Tüm Şehit ve Gazilerimizi minnetle anıyoruz.” mesajını iletti.

Ardından Bolayır’a gelen 57. Alay Muhtar Adnan Can tarafından karşılandı.Bolayır’ın yeni restore edilen ve 25 Nisan’a kadar yapımı sonlandırılacak olan 57.Alay Kültür Müzeleri gezildi.

Bolayır’dan sonra ilçemize gelen 57.Alay Gelibolu Belediyesi, Gelibolu Düşünce Platformu, Gelibolu Müziki Derneği ve birçok dernek iskele meydanında Atatürk Anıtı’nda yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından konuşmalar yapıldı.Son olarak 10.yıl marşı söylenerek 57. Alay ilçemizde karşılandı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN