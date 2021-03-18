AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN VE MİLLETVEKİLİ İSKENDEROĞLU’NDAN 18 MART ŞEHİTLERİMİZİ ANMA MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:“Çanakkale Zaferi, bir milletin yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını bertaraf eden ve tarihin akışını değiştiren bir destanın adıdır. Ecdadımız; bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlığımız, vatanın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması adına üstün fedakarlıklar göstererek mücadele etti. İstiklal aşkıyla dolu, Çanakkale’de verilen bu mücadele; vatan için canlarını feda edenlerin tarihe sığmayacak kadar büyük ve şanlı destanı olan Çanakkale Zaferidir. Bu Zafer, yalnız tarihe değil, milletimizin gönlüne de kazınmış ve asla silinmeyecek bir zaferdir.Ecdadımızın ve tarihin emaneti bu mübarek topraklara hizmet etmek; boynumuzun borcu, en onurlu görevimizdir.Bu duygularla, destanlar ve şehitler diyarı Çanakkale’mizin milletvekilleri olarak, Çanakkale Zaferi’mizin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Çanakkale Zaferi’miz kutlu olsun.