Sürücü’den Ulaştırma Bakanlığı Bursa 4.Bölge Müdürü Yusuf Taşkan’a Ziyaret

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Ulaştırma Bakanlığı Bursa 4.Bölge Müdürü Yusuf Taşkan’ı makamında ziyaret etti.Sürücü “Ulaştırma Bakanlığı Bursa 4.Bölge Müdürü hemşehrimiz Sayın Yusuf Taşkan’ı makamında ziyaret ederek yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk.

Yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruzyapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk.”Haber: Caner AKŞİT