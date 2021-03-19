18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. Yılı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Programı ilçemizde 2.Kolordu Komutanlığı Atatürk Anıtına saat 09:00’da Garnizon Komutanlığının, Gelibolu Belediyesi’nin ve Kaymakamlığın çelenk sunumuyla başlanıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ecebey Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Nihal Bulut yaptı. Çelenk sunma töreni burada sona erdi.

18 Mart programı Gelibolu Şehitliğinde saat 09:30’da devam etti.Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile devam etti.Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı personel Teğmen Abdülkadir Kara yaptı.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya Şehitlik Defterini imzaladıktan sonra şu konuşmayı yaptı. “Tarihin hiçbir döneminde bir başka bayrak altında yaşam sürmemiş Türk milletinin bağımsızlık karakterine ve bükülmez bileğine leke sürmeyerek, tam 106 yıl önce tüm dünyaya Çanakkale’nin geçilmez olduğunu, kanıyla ve canıyla ispatlayan aziz şehitlerimiz. Yine bir 18 Mart sabahında sizlere olan şükran ve minnet duygularımızı sunmak üzere huzurunuzdayız.

Mukaddesatını arttırdığınız bu topraklarda rahat uyuyunuz, dün olduğu gibi bugünde rengini kanımızdan alan şanlı bayrağımızın gölgesi altındasınız. Sizlerin kahramanlığı, mücadele azmi ve cesareti bizlere her zaman, geleceğe emin adımlarla yürüme gücü verecektir. Emanetiniz olan bu vatan, sonsuza kadar baki kalacaktır.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak, bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, siz aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Kılınçkaya’nın konuşmasının ardından Şehit mezarlarına karanfil takdim edildi.Ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Törene Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanını temsilen Mustafa Çoban ve Selçuk Bartan,İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri,Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti ilçe yönetimi,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, 57. Alay, Gazilerimiz, şehit yakınları,askeri erkan katıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN