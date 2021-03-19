Çanakkale Zaferi Türkiye Okçuluk Şampiyonası Yapıldı

17-21 Mart 2021 tarihlerinde Antalya’da yapılan 18 Mart Çanakkale Zaferi Türkiye Okçuluk Şampiyonası’nda sporcu Eren Kırca gümüş madalya kazandı..

Sporcular; Beren taşçı, Noyan Çerçi ve Osman Çakar da takım ikincisi olarak yarışı tamamladılar.

Özdemir ; “Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER