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Çanakkale Zaferi Türkiye Okçuluk Şampiyonası Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

17-21 Mart 2021 tarihlerinde Antalya’da yapılan 18 Mart Çanakkale Zaferi Türkiye Okçuluk Şampiyonası’nda sporcu Eren Kırca gümüş madalya kazandı..
Sporcular; Beren taşçı, Noyan Çerçi ve Osman Çakar da takım ikincisi olarak yarışı tamamladılar.
Özdemir ; “Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER

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