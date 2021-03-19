Kılıçdaroğlu Gelibolu’da

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106.yıldönümünde Gelibolu Yarımadası’nı Çanakkale Abidesine ziyaretinin ardından, Bolayır Köyü ve Gelibolu Belediyesi’ne ziyaret etti.

Özacar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çanakkale il sınırımız olan Korudağ’da karşılayarak buket takdim etti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında; “Yüzbinlerin hayatını feda ettiği Çanakkale’yi geçilmez kılanların iradesini bir kişinin iradesiyle yerle bir edildi ve o gemiler geldi Dolmabahçenin önünde demirledi ve İstanbul Osmanlı’nın payitahtı işgal edildi ama Çanakkale ruhunu yaşatan birisi vardı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne dedi “Geldikleri gibi gidecekler” dedi.Tarihi bir sözdür.Çanakkale’de o mücadeleyi vermeyen bu cümleyi asla kullanamaz.Bu cümleyi kullananlar o mücadelenin içinden gelenlerdir.”Geldikleri gibi gidecekler” dedi ve geldikleri gibi gönderdi ve bizler kendi evlatlarımıza çocuklarımıza kendi tarihimizi anlatmak zorundayız.Çanakkale’de Türkiye coğrafyasının her karışından insanımız vardır. Her bölgesinden insanımız vardır. O mücadele birlikte verdiğimiz bir mücadeledir ve bugün siyaset önemli bir sorunla karşı karşıyadır.Nedir o sorun? İnanç üzerinden siyaset yanlıştır.Biz herkesin inancına saygı gösteririz.Kimlik üzerinden siyaset yanlıştır.Biz herkesin kimliğine yanlıştır.Yaşam tarzı üzerinden siyaset yanlıştır.Biz herkesin yaşam tarzına saygı gösteririz.Eğer kimlik üzerinden, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset yaptığınızda toplumu kutuplaştırırsınız ve toplumu kavga eder hale getirirsizniz.Demokrasilerde bunlar olmaz ve bunlar normalde bütün demokrasilerde yasaktır ama bizim ülkemizde maalesef toplum ayrılmıştır, toplum bölündü.Sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir.”sözlerini ifade etti. Kılıçdaroğlu Gelibolu Belediyesi’ndeki ziyaretinin ardından muhtarlarla biraraya gelerek akşam yemeğinde bulundu.

Haber: Caner AKŞİT