CHP İlçe Örgütünden Alternatif Çelenk Töreni

18 Mart töreninin ardından dün ilçemizde CHP İlçe örgütü İskele Meydanında Atatürk Anıtı önünde alternatif çelenk sunma töreni yaptı.

Tören ata anıtına CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın çelenk sunumuyla başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.Parlak konuşmasında•; “Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin, tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek , Çanakkale şehitlerini hatırlamak ve hatırlatmak üzere huzurunuzdayız.

Tarihin eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometretaşı olmuştur.

Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını yüksek bir ruh ve şuurla canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren bir mücadele destanı olarak insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahiptir.

Çanakkale Zaferi vatanseverlik, fedakarlık,cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır.Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını bütünüyle değiştirmemiştir.

İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeriyle 1915 yılında gemileriyle, toplarıyla , tüfekleriyle geldiler.

Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlara çarparak ve Seyit Onbaşı ve silah arkadaşlarının attıkları toplarla boğazın sularına gömüldüler.

Ulusça Çanakkale ruhunun kavramaya, kuşanmaya muhtacız.Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin, huzurumuzun teminatıdır.

Cumhuriyet’in ön sözünü atalarımızın kanlarıyla yazdığı bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ü yok sayanlar, Cumhuriyet’e dil uzatanlar amacınıza asla ulaşamayacaksınız.Cumhuriyet’i onlar kurdu, bizler yaşatacağız.

Yaşasın ATATÜRK DEVRİMLERİ, Yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYET’İ”ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından çelenk sunma töreni sona erdi.Törene CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak , İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner , CHP İlçe Yönetimi ve parti üyeleri katıldı. Haber: Ali GEZER