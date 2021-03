TARİHİ ALAN BAŞKANI İSMAİL KAŞDEMİR’İN 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ MESAJI

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir 18 Mart Şehitlerimizi anma gününe özel bir mesaj yayınladı.Kaşdemir mesajında; “Çanakkale Zaferi, kuşkusuz milletimizin inancı ve azmi ile kazanılmış en önemli zaferlerden biridir. Bağımsızlık uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu millet, 18 Mart 1915 günü en güçlü ordulara karşı dimdik durmuştur. Mehmetçiğin verdiği bu mücadele ile “Çanakkale Geçilmez” sözü tarihe altın harflerle yazılmıştır.

Söz konusu vatan olduğunda her şeyi göze alabilen Türk Milleti, milli birlik ve beraberliğimizi bozacak her türlü tehdite karşı her zaman dik durmuştur ve durmaya devam edecektir. Çanakkale Zaferi çeliğe karşı, etin ve kemiğin, haksızca saldıranlara karşı, iman dolu göğüslerin zaferi olarak tarihimize geçmiş büyük bir zaferdir. Kutlu olsun.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yılı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bu topraklar için şehit ve gazi olan tüm Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”dedi. Haber: Hilal GEZER