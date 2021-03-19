“18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’MİZ KUTLU OLSUN”

Turan mesajında; “Çanakkale’de; ölümü korkutan, geri dönmeyi düşünmeyen 15’li yiğitler vardı, istiklal ve vatan aşkıyla yanan, inanmış gönüller vardı…

Çanakkale Zaferi; istiklal aşkıyla dolu bir milletin cihanda yankılanan muhteşem destanıdır. Çanakkale Zaferi; tarihi zaferlerle dolu aziz milletimize umut ışığı olmuş, ardından gelen zaferlere ve Cumhuriyet’in kuruluşuna mihenk taşı olmuştur.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 106. yıl dönümünde, Çanakkale Geçilmez mührünü tarihe kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.

Çanakkale Zaferi’miz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.