18 Mart Deniz Zaferi (2)

1914’te başlayan, hızla gelişen ve yayılan büyük savaş Osmanlı’nın dört bir yanında devam ediyordu.Doğuda Kafkaslar, Güneyde Yemen,Hicaz,Mısır, Libya’da.Batıda Balkanlarda,Kuzeyde Galiçya cephesinde.

İngiliz, Fransız ve Rusların öteden beri boğazlar üzerindeki isteklerini bilen Osmanlı Devleti en önemli geçiş yeri olan boğazlarda tabyalar geliştirdi.Bunların çevresine de bataryalar.

Çanakkale Boğazı’nın girişinde Anadolu yakasında Kumkale ve Orhaniye bataryaları ile Gelibolu Yarımadası sahilinde ise Seddülbahir bataryası oluşturuldu.

Yine Anadolu yakasında Hamidiye ve Çimenlik bataryaları tesiş edilirken, karşı tarafa da Mecidiye – Ertuğrul ve Kilitbahir bataryaları kuruldu.Osmanlı Devleti’nin ekonomik sıkıntıları olmasına rağmen bütün imkanlar kullanılarak, en iyi şekilde tahkim edilmeye çalışıldı.

Tabya ve bataryalarımız maalesef değişik toplardan oluşuyordu.Trakya’daki çeşitli bataryalardan sökülüp getirilen Obüsler ve dağlı topları tabyaların ve bataryaların en etkili toplarıydı.Bu toplarla 13- 17 kmlik atışlar yapılabiliyordu.

İngiliz ve Fransız donanmalarının Akdeniz’den itibaren türk limanlarını bombalayarak Ege Denizi’ni takip ederek , yol almaları ve boğazın açığında toplanmaya başlamaları üzerine savaşı kaçınılmaz gören Osmanlı İmparatorluğu hükümeti, başşehir İstanbul’da bir tören düzenleyerek 2 Ağustos 1914’te seferberlik ilan etti.Şubat 1915’e gelindiğinde, son hazırlıklar yapıldı.Başkomutanvekili Enver Paşa, Gelibolu bölgesindeki 3’üncü Kolordu ve Müstahkem Mevkii Komutanlığı’na bağlı birlikleri son kez denetledi.

Tekirdağ’da Kurmay Yarbay Mustafa Kemal tarafından kuruluşunu tamamlayarak 19.Piyade Tümeni’de harekete hazır hale getirildi.

Boğaz, Turgut Reis ve Barbaros gemileriyle takviye edildi.Müstahkem Mevkii Komutanlığı’na bağlı tüm güçlere 87 top daha eklenerek boğazdaki tabya ve bataryalar güçlendirildi.Trakya’da Bolayır ve Gelibolu’da İttifak Birlikleri oluşturuldu.Artık Osmanlı Ordusu başlaması muhtemel bir savaşa hazırlanmıştı.

Birleşik filoda üç tümenden oluşmuştu.Birinci tümende dört büyük İngiliz gemisiyle, ikinci tümende dört Fransız savaş gemisi bulunuyordu.Yine üç tümende dört gemiden oluşan ayrıca bu gemileri çeşitli muhrip, kruvazör, denizaltı, depo ve uçak gemisi olmak üzere 49 parçaydılar.

Fransızlarında bir uçak ve altı muhrip denizaltı olmak üzere 13 gemileri vardı.

3 Kasım 1914 bombardımanından sonra gemilerin sayısı artırılmıştı.İngilizler boğazı denizden zorlayarak İstanbul’a ulaşmayı çoktan planlamışlardı.İngiliz Deniz Bakanı Churchill, boğazın mutlaka denizden gemilerle geçilmesini savunuyordu.

Birleşik filonun başında İngiliz Amiral Carden getirilmişti.İngilizlerin planı şöyleydi:

1-Boğaz giriş bataryaları susturulacak.

2-Boğaz içindeki savunmalar çökeltilecek.

3-Boğaz’ındar bölgesindeki tabyalar susturulacak.

4- Mayın tarlaları temizlenecek ve merkez tabyaları tahrip edilecekti.

Tük tabyalarının birleşik filonun ateş gücüne karşı atış alanları çok zayıftı.Düşman gemilerinin tabyalar üzerinde yoğun ateş toplama alanlarına karşı, mesafenin de uzaklığı nedeniyle tabyalarımızın kısa menzili toplarla gemilere ulaşmaları mümkün değildi.

Büyük taarruz için 9 gemiye görev verildi.Bu gemilerin bir bölümü Kumkale bataryalarını bombalarken, bir bölümü de Orhaniye Tabyasını vuracaktı.Bir gemiyle de Ertuğrul tabyası bombalanacaktı.19 Şubat 1915 sabahı boğaza ilk hareket başlatıldı.Carden’in Cornvallis,Triumph ve Suffren saat 9:50’de Türk mevziilerini bombalamaya başladılar.

İlk mermi Orhaniye tabyasına atıldı bunu Triumph’un atışı takip etti daha sonra Suffren Kumkale tabyalarını ateş altına aldı.Gemiler 14 bin metreden gelirken Inflexible ‘da Tekeburnu’nu ateş altına aldı.Gemilerin atışları 13:30’a kadar sürdü.

Öğleden sonra 14:30’da boğazı geçme planının ikinci aşamasındaki tabyaların kısa mesafeden ezici ateş altına alınarak tahrip edilmeleri mayınların temizlenerek daha yakın kıyılara yaklaşarak tabyalarımızı kısa mesafeden yoğun ateş altına alarak, susturulmaları amaçlandı.Tabyalarımızın bu atışlara tek bir cevap verilmedi.Gemiler tabyalarımızı yoğun ateş altına alarak saat 17:00’ye kadar bombaladılar. (Pazartesi günü sürecek)

Haber: Recep YÜZÜAK