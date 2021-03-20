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KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA KORONAVİRÜS AŞISININ İKİNCİ DOZUNU OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

KaymakamHakan Kılınçkaya, koronavirüs aşısının ikinci dozunu makamında oldu.Kaymakam Kılınçkaya; aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmaları konusunda tekrar çağrıda bulunarak pandeminin en kısa sürede son bulmasını diledi.
Bu zor süreçte fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerini iletti.Haber: Hilal GEZER

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