Lokanta ve Kafelere Hes Kodu Uygulaması Yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu genelge göndermişti. Genelgeye göre yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebiliyor.Dünde ilçemizde Zabıtalar, Dinamik Denetim Uygulamaları çerçevesinde, ilçemizde bulunan kafe ve lokantalarda Covid -19 denetimi yapıldı.Aynı zamanda Jandarma ekipleri İlçe Tarım Ekipleriyle birlikte ilçemize bağlı köylerde denetlendi.

Genelgede, şu ifadelere yer verilmişti;

“Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.”

Haber: Seda LİMAN ZENGİN