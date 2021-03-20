18 Mart Deniz Zaferi (3)

Tekirdağ’da Kurmay Yarbay Mustafa Kemal tarafından kuruluşunu tamamlayan 19 uncu Piyade Tümeni de hazırdı ayrıca ihtiyat birliklerimiz de Anadolu Yakası’nda Ezine Kabaklı Odunluk İskelesi Ayvacık bölgesinde konuşlandırılırken,Trakya’da da,Bolayır,Gelibolu ihtiyat birlikleri oluşturuldu. 19 Şubat 1915 sabahı başlayan harekat aynı gün 17.00’ye tabyalarımızın suskunluğundan cesaretlenen İngiliz Kumandan Carden,Vangeace gemiside kıyıya yaklaşarak,tabyaları gözden geçirmesi sırasında bir işaret emrini yanlış anlayan Suffren ateş keserek Inflexible’ye yaklaştı.Bu arada Vaengeance’de Çanakkale Boğazına doğru hızla ilerlemeye başladı.Sabahtan beri sessiz duran Orhaniye ve Ertuğrul Bataryaları suskunluklarını bozarak yoğun bir ateşe başladılar.Bir anda Bouvet,Vangance ile Cornvalls zırhlıları,türk bataryalarının bu ani ateşini görünce aşırtma atışlarla bataryalarımızı susturarak,Vangeance’yi korumaya aldılar. Bataryalarımızın atışları etkili olmuş ve geminin sereni kırılarak gemi ağır hasar almıştı.Gemi paçayı zor kurtardı.Hava kararmaya başlayıncada filo komutanı Carden harekatı durdurarak gemilerini Tavşan Adası çevresine çekti.19 Şubat günü Birleşik Filo ilk taaruzu başlatmış ve bir gün boyunca yeri göğü inleten bir bombardımanla boğazı ilk kez zorlamıştı. Boğaz savaşı artık başlamıştı.Komutanlar kararlıydılar,boğazı geçeceklerine inanıyorlardı.

Gün boyunca bütün olanıksızlıklara rağmen yoğun ateş altında tutulan tabya ve bataryalarımızın kayıpları önemli değildi.Orhaniye ve Seddülbahir tabyalarında ikisi subay 4 şehit er ile on bir yaralımız vardı.İkı topumuzda kullanılmaz duruma düşmüştü.

Bu ilk günde sekiz saat süren savaşta tabyalarımıza binden fazla bomba atılmıştı.Türk Topçusu’nun gösterdiği serin kanlılık moralleri yüksek tutmuştu.Amiral Carden şaşkındı.İlk günkü sonuçlar,İngilizlerin hesaplarına uymuyordu.

Türk Topçu Alayı inanılmaz gayret ve hızla tahrip olan bataryaları sabaha kadar onararak hasarları ortadan kaldırdılar. Tüm tabyalar savaş öncesi duruma getirildi.

Boğaza ikinci taaruz 6 gün sonra 25 Şubat sabahı yapıldı. Sabah saat 07.30’da harekete geçen 8 İngiliz savaş gemisine,Dört de Fransız savaş gemisi katıldı.Birleşik Filo’ya bağlı gemiler,Orhaniye ve Erturuğul Tabyalarını,Türk Topçusu’nun atış menzili dışında ağır bir top atışına tuttular.Tabyalarımıza yoğun biçimde bombalar yağdıran gemiler,büyük zararlar veriyorlardı.Gökten sağanak halinde yağan mermilerin kaldırdığı kum ve taş yığınları,tabyalardaki topları çalışamaz duruma düşürüyordu.Birçok topumuz kullanılamaz duruma düştü

Amiral Carden,gemilerin daha da kıyılara yaklaşarak son darbeyi vurmasını emretti.Gemiler, saat 15.00’den itibaren kıyılara 2700metreye kadar yaklaşarak tabya ve bataryalarımızı ateş altına aldılar.

Bu gün ki savaş 19 Şubat savaşından daha korkunçtu.Hava kararmadan saat 16.00’da gemiler ateşi durdurarak Bozcaada çevresindeki üslerine dönerlerken savaş gemilerinin korumasındaki arama tarama gemileri de boğaza doğru ilerleyerek mayın arama-tarama işine başladılar.25 Şubat taaruzu cesurca yapılmıştı.26 Şubat sabahındaki görüntü ürkütücüydü.

Birleşik Filo Komutanları,25 Şubat taarruzundan umutlanmışlardı.Bu sırada Gelibolu Yarımadası sahillerine bir çıkarma harekatına karşı da savunma hazırlıkları yapılıyordu.Bu bölge,4 ayrı bölüme ayrılarak topçularımız yerleştirilmişlerdi.Ayrıca Mesudeyie ve Dardanos Bataryaları kurularak,Birleşik Filonun mayın arayıcılarını vurabilecek bir güç oluşturulmuştu.Birleşik Filo 25 Şubat ‘ta sağladığı başarıyı pekiştirmek istiyordu.Ne var ki Türk Topçusu yine bir mucize yaratarak,ateşin kesildiği 16.30’ dan itibaren, uyumadan kum ve taş yığınları altında kalan toplarını,tırnaklarıyla çıkararak atışa hazırlamıştı

Olanaksızlıklar Türk askerini inanılmaz fedakarlığı ve azmi ile aşılıyor bazen bir günde 10 günlük iş başarıyorlardı.

Haber: Recep YÜZÜAK