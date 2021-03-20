KILIÇDAROĞLU ŞEHİT AİLELERİ VE MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Bu buluşmada Milletvekilleri, Trakya illerinin İl Başkanları, Çanakkale ve Edirne Belediye Başkanı ile merkez ve köy muhtarlarımız hazır bulundu.Özacar 18 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nu Korudağ’da karşılayıp sahneden “Hoşgeldiniz” dediği Bolayır’da Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa ve vatan şairi Namık Kemal’in mezarlarına buket bırakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meydanda halka seslenip bugünkü anlamlı tarihe vurgu yaptı

Ardından Evreşe, Bolayır,Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesinden sonra İlçemize gelen Kılıçdaroğlu Gelibolu Belediyesi’ni de ziyaret etti.Özacar kendisine Atatürk rozeti, Piri Reis , Çanakkale Destanı ve Gelibolu Savaşları kitaplarını hediye ederek bir plaket takdim etti.Özacar Kılıçdaroğlu’na “kurumumuzu da ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Kendisine şahsım ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT