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Sürücü EPDK’nın Cevap Belgesini Yayınladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Ankara’da yaptığı görüşmeler neticesinde EPDK’dan aldığı cevap belgesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak Belediye Başkanı Özacar’ın nasıl bu kadar kayıtsız kaldığını anlamak mümkün değil diyerek; “Belediye Başkanı memleketinin en önemli sorunu olan ve yaptığımız girişimler sonucu bu yaz başlanması gündeme gelen doğalgaza nasıl bu kadar kayıtsız kalabilir anlamak mümkün değil ?
Meclis üyelerimizi nasıl yok sayabilir !
Günlerdir meclis üyelerimizin ısrarla sormasına rağmen gelmedi denilen EPDK nın cevap yazısını kamuoyuyla paylaşıyoruz”ifadelerine yer verdi. Haber : Caner AKŞİT

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