GÜNCEL HABERLER 

Nalbant’tan Kredi Açıklaması

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Kredi kefalet kooperatifleri aracıyla Halk bankası kaynaklarından kullandırılan krediler hakkında açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “Ticaret Bakanlığımızın yapmiş oldugu açıklama doğrultusunda, Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortagi esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla,TESKOMB kefaleti ile Halk Bankasi kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOM un alacagi gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanları sunularak yeni bir borç yapılandırılmasi 18 Mart 2021 tarihi itibariyla başlatılmıştır.Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelenmistir.”ifadelerie yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

KORONAVİRÜS DESTEKLERİNDEN GELİR KAYBI DESTEĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

buyukzafer 0

Siyasilerden Eceabatlı Şehidimiz Kıran Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Mesajı

buyukzafer 0

BAYIRKÖY İLE CEVİZLİ YOLLARI DELİK DEŞİK

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.