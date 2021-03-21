Nalbant’tan Kredi Açıklaması

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Kredi kefalet kooperatifleri aracıyla Halk bankası kaynaklarından kullandırılan krediler hakkında açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “Ticaret Bakanlığımızın yapmiş oldugu açıklama doğrultusunda, Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortagi esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla,TESKOMB kefaleti ile Halk Bankasi kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOM un alacagi gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanları sunularak yeni bir borç yapılandırılmasi 18 Mart 2021 tarihi itibariyla başlatılmıştır.Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelenmistir.”ifadelerie yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN