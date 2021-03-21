Tarıman, artık tek güvencemiz olan İstanbul Sözleşmesi feshedildi

Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aysun Tarıman yaptığı açıklamada,

İstanbul Sözleşmesi; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

Artık Tek Güvencemiz Olan İstanbul Sözleşmesi Feshedildi

Türkiye’nin de İstanbul sözleşmesini imzalayan ülkeler arasında olması ve gerekli sözleşme koşullarını sağlamaması daha da doğrusu kadına yönelik şiddetin hiçbir zaman engel olunamaması ve de şiddet uygulayanın cezalandırılmaması akıllarda hep soru işareti olarak kalmıştı. Dün alınan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi, ‘’Bizler bu sözleşmeyi yok sayıyoruz ve feshediyoruz çünkü kadına uygulanan şiddetin arkasındayız. Erkek egemenliğini sonuna kadar savunuyoruz. Kadına şiddet uygulayabilir dövebilir hatta tecavüz bile edebilirsiniz.’’ İfadesini çağrıştırıyor. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR dedikçe onlar hep İstanbul Sözleşmesini görmezden geldiler ve yok saydılar artık tek güvencemiz olan İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Vah halimize vah ki ne vah.”açıklamalarında bulundu.

Haber: Hilal GEZER