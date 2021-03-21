GELİBOLU ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

Gelibolu Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Şahin, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında; “Her yılın 21 Mart’ında, yeni bir yılın başlangıcını kutlayan ve istiklalin değerini bir kez daha hatırlayan Türk toplulukları; Nevruz Bayramı’nı yeni ve temiz giysilerle karşılar, küsler barıştırılır,fakirlere yardım eli uzatılır ve kutlama amacıyla demir dövülerek ateşin üzerinden atlanır. Büyük Türk coğrafyasında birlik, dirlik, ümit, barış ve uyanışı sembolize eden tarih olarak coşku ve kıvanç içerisinde idrak edilen bu günde, insanlar arasında sevgi, saygı ve dayanışma daha da önem kazanmaktadır.

Nevruz, binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugünlere ulaşmıştır. Bu köklü miras bizim için iftihar vesilesidir.

Çünkü kendi gerçeklerine yabancılaşarak mutluluklarını başkalarına ait değerlerde aramak yerine, milli kültürümüzün öz kaynakları içerisinde bulmak demek; milletimizin bütün fertlerinin, kaderde, kıvançta ve tasada müşterek, milli şuur ve ülküler etrafında toplamak anlamını taşıyacaktır.

Türk dünyasında ‘Sultan Nevruz’ adıyla bir bayram olarak yaşatılıp kutlanan bu günde, en büyük dileğim, milletimizin birlik ve dirliğinin daim ve dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasıdır.

Bu gerçeğin ışığında; tarihiyle, coğrafyasıyla, şiiriyle, şarkısıyla, gelenek ve görenekleriyle, Türklüğün bayramlarını yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak milletçe hepimizin görevi olmalıdır. Bu vesile ile bu milli bayram gününü kutluyor, Türk-İslam dünyasına ve insanlık alemine, huzur, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyor, yeni ve güzel günlerin, bereketin, mutluluğun ve şuurlu bir uyanışın aziz milletimizle beraber olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.” İfadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER