İYİ BİR FIRSAT DEĞERLENDİRİLEMEDİ

Önceki gün Gelibolu Belediyesi tarafından Halk TV’de canlı yayınlanan 18 Mart programı beğeniyle izlenirken, yapımcının beceriksizliği yüzünden Gelibolu’nun tarihi öne çıkarılamadı.

12 yıldır 3.kez yapılan programların en güzeli olarak değerlendirilen programda Sinan Meydan’ın sade bir dille anlatımı ve tamamen hurafelerden arındırılmış Genel Kurmay Arşivi bilgilerile sunduğu program dinleyicilerden tam not aldı.

Üç saat süren programda 20 dakika Çanakkale Boğaz Savaşı anlatılırken 60 dakikada Gelibolu Kara Savaşları anlatıldı.

Yalnız vatandaşların anlayamadığı tek şey

Gelibolu Kara Savaşlarını anlatan Sinan Meydan’ında program yapımcısı Serhan Asker’in de dünyanın bu kara savaşlarının okuduğı ve konuştuğu şekilde maalesef anmamaları oldu.

Gelibolu Kara Savaşları anlatılması gerekirken 60 dakika boyunca bu anlatımda bir tek kez “Gelibolu Kara Savaşları “geçmezken onlarca kez Çanakkale Kara Savaşları denmesi hem Gelibolulu izleyicilerin hemde gazetemizin tepkisini çekti.

Program sunucusunun bu konuda dersine iyi çalışmadığı uzmanlık isteyen yapımcılığın noksanlıklarla dolu olduğu , bir sürü Gelibolu Kara Savaşlarıyla ilgili ve Gelibolu’yla ilgili türküler varken gidip Urfa Türküleri çalması da tuhaf oldu.

Gelibolu Belediyesiyle vatandaşı buluşturmayan bir program oldu.Burada en azından toplamda Belediye Başkanına 30 – 40 dakikalık konuşmak için yer yer zaman ayırmalıydı.Başkan Özacar’ın konuşmalarını sık sık kesen yapımcı maalesef acemice üç saatlik programı heba etti.Böyle programlar özellikle yapıldıkları yerde yaşayanlarla bu şehrin dışında olan insanlarımızın ciddi biçimde takip ettikleri programlardır.Yapımcı bu programda Başkan Özacar’a nedense söz vermedi.Lak lakla doldurdu.Burada 12 yıllık hizmetler ile 12 yılın bir tık gerisindeki hizmetlerle birlikte sunulmalıydı.Gelibolu Kara Savşaları ise Gelibolu içindeki tarihi eserlerle birlikte gündeme getirilmeliydi.Program öncesi yapılması gereken önemli hiç bir hazırlık yapılmamış bizce bu işi yapımcı beceremedi, biz bize Belediye’nin hem emeği hemde masrafı heba oldu.Bize göre bu fırsat kaçırılmamlıydı .Haber: Recep YÜZÜAK