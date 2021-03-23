Kibar Serhan Bey,“Sen KİMSİN..?”

Pazar günü Gelibolu Belediye Başkanlığınca, Halk TV’de bir canlı program düzenlendi.

Konu Gelibolu olunca bende, Gelibolu ile ilgili ne söylenecek diye saat 10:00’da Halk TV’yi açıp geçtim televizyonun başına.

Bir yarım saat dinledikten sonra, atladım arabaya programın yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi’ne gittim.Programı orada dinledim.

Amacım, programdaki tarihçi Sinan Meydan’ı programın alt yapısını oluşturan Belediye Kültür Müdürü Gül Hanımefendiyi tebrik etmekti.

Bu arada Fox TV’de 18 Mart günü yapılan programda da başarılı bir anlatım sergileyen ve hiç bir hurafeye yer vermeden, sadece Genel Kurmay arşivlerine bağlı kalarak savaşı anlatan Sn.Meydan’ı da tebrik etmekti.

Ama, Fox TV’de de, bugünkü programda da bir şey canımı sıkmıştı.Bunu da Sn.Meydan’a hatırlatmak istedim.

Siz Çanakkale Boğaz Savaşı’nı anlatırken, Çanakkale’yi söylerken; Gelibolu Kara Savaşlarını anlatırkende “Gelibolu Kara Savaşları” demek zorunda olduklarını hatırlatmak istedim.

Program sonrası yanlarına gittim.Sinan Bey’i tebrik ettim.Gelibolu’da 12 yıldır 3’üncüsü yapılan bu programların en yisi olduğunu söyleyerek, Çanakkale Boğaz Savaşı derken “Çanakkale’yi” ne kadar kullanıyorsanız, daha uzun bir sürede anlattığınız kara savaşlarında da “Gelibolu Kara Savaşları” neden bir kez olsun demediğini sordum.

Sn.Meydan, teşekkür ettikten sonra, “Doğru söylüyorsunuz, tabii bu savaşlar “Gelibolu Kara Savaşları’dır”diyerek;

“Her yerde Çanakkale olarak biliniyorya, öğle deniyor ya bunun belirtilmesi gereğini söyleyerek teşekkür” etti.

Bende kendisine, 1970 yıllarda 2 kez 15 gün süren Hürriyet Gazetesindeki yaşayan gazilerle ilgili yaptığım röportajlarım ile savaşa aktif yardımcı görevlerde bulunan gazi kadınların, yine 1982 yılında 16 gün süren dizi yazılarımdan , röportajlarımdan yararlanabileceğini söyleyip ayrıldım. Çok memnun oldu ve bunları arşivlerden çıkaracağını söyledi.

Oradan ayrılırken programın sunucusu, Halk TV’nin her program sunumunda yaptığı gibi önceden dersine çalışmadan çıkan Bay Serhan Bey” ile karşılaşınca;

Sizde 3 saat program yaptınız.Sizede teşekkür ediyorum, Lakin “Gelibolu Kara Savaşlarını anlatırken, hep Çanakkale Savaşları demenizi yadırgadım, dedim.

Vay anam vay..!

Pimi çekilmiş bomba gibi patladı.

Sen kimsin ki beni eleştiriyorsun,

Sen bana soru soramazsın,Gelibolu’da program yapıyoruz yaa!Yetmez mi ..?

Sabah fazla yumurta yemiş.Sesi çokta maşallah gür çocucun.

Bay Serhan! Senin yaptığın programları ben 30 – 40 yıl önce yaptım.Benim 20 yıl önce yaptığım bir program Türk televizyonlarında hemen her yıl dönüyor.

Bu konuda yazdığım üç kitabım senin tahmin bile edemeyeceğin kadar satılıyor.Bu savaşlarla ilgili yaptığım CD ve DVD dilerim hala satılıyor.

Önce, eleştirilmeye alış.Eleştiriyi hazmedemiyorsan bu mesleği bırak.Kimse senin robotun değil.Saygı ve tevazu içinde dinle, cevabını da aynı nezaketle ver.

2020’lerin şımarık çocuğu olma ..Gelibolu’nun tarihi büyüklüğü senin küçük dağarcığına sığmaz..Sığmadı da..

Gelibolu’da program yapıyorsun, mis gibi kokan “Gelibolu Türküsü’nü” programına almıyorsun..

Neden..? Çünkü sen yaptığın programlarına çıkmadan önce, dersine çalışmıyorsun kardeşim…

Sayın Meydan’ın anlattığı tamamı doğru anlatımlarının dışında, yaptığın program Gelibolu’nun ne tarihine, ne Gelibolu’da yapılan hizmetlerin ve Gelibolu’nun güzelliklerinin tanıtımına dokunmadan son bulmuştur.

Evet.! Serhan Bey…!

Sen kimsin..? ki, insanca sorulara insanca cevap veremiyorsun?