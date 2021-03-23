“Haziran ayı itibarıyla Çardakta ilk kazmayı vuracağız”

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale’ye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki’de ilçe kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, AK Parti ilçe başkanı Namık Ergin, İl Genel meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, AK Parti gençlik kolları başkanı Oğuzhan Çırak ve AK Parti Çardak belde başkanı Mücahit Şahin ile birlikte çarşı içinde tarihi çınaraltnda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ile çay içen ve sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, burada yaptığı açıklamada” Zaman zaman geldiğimizde bölgemizin yatırımlarına Omuz veriyor destek olmaya çalışıyoruz. Lapseki’mizin uzun yıllardır hayalini kurduğu doğal gaz birkaç yıl önce gelmişti biliyorsunuz. Normalde nüfus kriterlerine göre doğalgaz Lâpseki’ye gelmemesi lazım, ama belediyemizin kredi bulması, teminat vermesi bizlerin desteği bu gibi sebeplerle Lapseki’ye doğalgaz gelme imkanı bulduk. Lapseki’ye doğalgaz gelince o gaz sadece ilçe merkezinde kalmasın sadece deyip şartları zorlayıp Dalyan mahallesine götürmeye karar verdik. Şuan Dalyan mahallemizde vatandaşlarımız doğal gazı kullanıyorlar bizim için çok kıymetli bir işti. Hem fiziki olarak çok kıymetli olan dalyan mahallemiz sadece yazın değil kış aylarında da keyifli olacak. Yaz kış keyif alınacak bir mahallemiz olacak. Dalyan mahallemize gelen doğal gazın Çardak beldemize gelmemesi olur mu olmaz tabi ki. Onla ilgilide ilçe kaymakamımız, ilçe teşkilatı ve belde teşkilatımız ile birlikte yoğun şekilde çalışıp Lapseki ilçe merkez ve ardından Dalyan mahallesine gelen doğal gaz hattının mutlaka Çardak beldemize bağlanması gerektiğini ısrarla takip ettik, ve geldiğimiz yerde ilçe kaymakamımız , ilçe teşkilatımız ve belde teşkilatımız burada hep birlikte meseleye sahip çıktık, belediyemizde prosedürleri yerine getirdi ve olağan üstü bir aksilik olmaz ise inşallah Haziran ayı itibarıyla Çardakta ilk kazmayı vurmaya başlayacağız Çardağımızda doğal gaz gelecek inşallah. Lapseki’mize gelen dağal gaz hattının Çardağımıza gelmemesi düşünülemezdi Çardağımıza doğal gaz hayırlı olsun”dedi.