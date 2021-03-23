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Göğebakan 8.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası 1.si Oldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open 2021) Emine Göğebakan 1. olarak büyük bir başarıya imza attı.
2024 Paris Olimpiyatlarına puan veren bu müsabakada tüm rakiplerini farklı yenen Göğebakan, ülkesini ve İlbank Spor Kulübünü en iyi şekilde temsil etti.
Antrenmanlarına il antrenörleri Asuman Yıldız ve Ali Murat Altun ile birlikte devam eden Göğebakan, aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitim hayatını sürdürüyor.Sporcumuzu tebrik eder, başarılar dileriz. Haber:Hilal GEZER

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