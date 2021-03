“Sen Gazetecimisin, Gaztecimisin..?”

“Ben kimim? O belli de, sen KİMSİN Beya..?”

Pazar günü bir hadsizin beni sinirlendirmesi ve onun zavallı çaresizlikten kaynaklı cevabına verdiğim tepkim; kimse kusura bakmasın benim bu Gelibolu’da 78 yıldır yoğurulduğum hamurumun mayasından geliyor.

Ben, tarihi Kahramanlar Kahvesinde 12 aylık yürümeye başladığımdan beri, bu kahvenin müdavimleri onlarca gazinin öyküleri ile büyüdüm.

Galiçya’da, Yemen’de, Balkan Savaşında, Çanakkale Boğaz Savaşı’nda, Gelibolu Kara Savaşlarında ve Sakarya’da, İnönü’nde Kore’de savaşan gazilerin anlattıklarını dinleyerek,onlara su taşıyarak, caralarına (sigara) maşayla ateş taşıyarak büyüdüm.

Ben kocası Recep’i (dedemi) 25 yaşında, kucağındaki 10 günlük çocuğu (babam) Hüseyinle, elinden tuttuğu 8 yaşındaki amcam İsmail ile savaşa uğurlayarak yollayan Emine’nin (Babaannem) savaş öyküleriyle büyüdüm.

25 yaşında 2 çocğunla dul kalan, daha sonra kardeşi Süleyman’ı Osmanlı’nın El Enser’de okutarak Biga’ya memur olarak gönderdikten sonra kuvaya geçtiği için yüzlerce koyunları, onlarca sığırları dağa kaldıran Biga Gündoğdulu Hüseyin Ağa’nın oğlu Süleyman Dayımızın Anzavur tarafından yakılışının öykülerini anlatan Babaannemin, birlikte 16 yıl paylaştığım aynı odadaki öyküleriyle büyüdüm.

Ve son olarak, Babam Hüseyin ile 1952 yılında 8 yaşında başlayıp, babam rahmetlinin 2012 tarihinde ölümüne kadar 61 yıl boyunca 10 Ağustos 1915 Anafartalar Zaferi kutlamalarına katılarak Dedem Recep’i anma tören ve mevlitlerindeki kahramanlık hikayeleriyle büyüyen Recep YÜZÜAK’ım.

Savaştepe Köy Enstitüsü yapısını bozmadan eğitim öğretimine devam eden Savaştepe Öğretmen Okulundan mezun olmuş bir esnaf çocuğuyum.

Öğretmenlik – Okul Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ile aynı zaman içinde 4 yıl Akşam’da(1962- 1966), 10 yıl Hürriyet’te(1967- 1976) 2 binden fazla haber, 12 dizi yazısı ile 8 kitap, 30 bin DVD ve CD yaparak Çanakkale’de (film yapımcılığı belgesi olan, Gelibolu’da ilk radyoyu ve ilk TV’yi kuran bunları da 15 yıl bi hakkın yürüttükten sonra devreden, Gelibolu’da 2 faili mechul cinayeti (dosyları kapanmış olan) çözüp maktulleri de, katillerini de bulup Türk Savcılarına teslim eden bir garip yolcuyum BEN…!

Ben, bu Gelibolu’da birçok insanın ulaşmak isteyip ulaşamadığı, seçilemez dediği zamanda ilk kez %67 oy alarak İl Genel Meclisi üyesi ve hemen ardından CHP İlçe Başkanı seçilen ve döneminde Karainebeyli – Değirmendüzü- Fındıklı – Yeniköy deniz yollarının açılamaz bu yollar dendiğinde bu yolları açarak bu köylerin balıkçı olmasını sağlayan bir garibim ben…!

İlk kez 1990’da Trakya’ya ve Çanakkale’ye ofset renkli baskıyı getirip Çorlu’dan- Ayvalık’a kadar 25 kişinin çalıştığı tesisi kurarak onlarca kişiye iş veren bir garibim ben…

Tam 60 yıllık devasa bir Gelibolu Yarımadası arşivim var.Bugüne kadar kimsenin yapmadığı aklına bile getirmediği bir arşiv.

3 bin fotoğraf ve haber, 3 kez açtığım Gelibolu Savaşları ve Haberleri Sergisi ve daha yüzlerce Osmanlıca Belge.

Şimdi de bu belgeleri çevirmekle uğraşıyorum.

Sıkı dur Serhan!

Çok yakında sana son 2 cilt baskıya hazır ve 2021 Ağustosunda yayına çıkacak kitabımı da yollayacağım be Serhan…

Ben buncazım be kızanım…?

Ya SEN KİMSİN be Serhan Bey..?

Adını taşıdığım, 8 Ağustos Anafartalara kadar cephede(25 Nisan / 8 Ağustos) çarpışan ve o gün şehit olan bir gazi torunuyum.Dedem Recep 1887 Rus – Osmanlı Savaşında babası Süleymanı Plevnede kaybedince, dedesi tarafından kaputa sarılarak yürüyerek, sırtında o müthiş kışta Biga’ya gelmişlerdir.

Annemde Selanik- Edasa- Karacaova’dan 1924 yılında 6 aylık iken gelmiş bir Balkan Türküdür.Buraya da 2.Murat zamanında Karamanoğullarının Balkanlara yerleştirilmesiyle Konya dolaylarından gidenlerdendir.

Tamammı..! Efendi Serhan.?

Bir gazeteci, kendine sorulan bir soruya adam gibi cevap verir.Vermiyorsa eksiktir, yeterli değildir.

Çünkü bağırarak konuşanlar cevabı olmayanlardır…Biz ne gazeteciler gördük be Serhan Bey…

Benim hocam Nail Güreli, Ecvet Güresin,İlhami Soysal , Nehar Tüblek , Salim Bayar,Erdoğan Kıral, Ekrem Altınkaynak..

Ben 58 yıldır yazdıklarımdan 120 kiloluk cilt yaptım.

Senin yazdıklarının 50 sayfalık kitap olur mu be Serhan..?

Ben Gazeteciyim de

Gerçekten sen kimsin..?