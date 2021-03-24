Pazarda Satışlar Düştü

Gelibolulu pazarcılar havaların soğumasıyla birlikte işlerinin düştüğünü belirttiler.Yıllardır havalara bağlı olarak bu dönemlerde işlerinin durgun olduğunu belirten pazarcılar..

“Her salı ve Cumartesi merkeze yakın yerlere pazar kuruyoruz. Bugümlerde havalar iyice soğumaya başladı.Havalar soğuyunca vatandaşlar alışveriş için pazara gelmiyorlar.Bu durumda ister istemez işlerimizi etkiliyor.Bazı pazarcı arkadaşımız havaların soğuk olması nedeniyle sergilerini bile açmıyorlar. Açan pazarcı arkadaşımızda iş yapamıyorlar.Genel olarak baktığımızda pazardaki fiyatlar yaklaşık iki yıldır aynı Gelibolu’da vatandaşların sebze ve meyvelerinin bizlerden almalarını bizlere sahip çıkmalarını istiyoruz.

Haftada iki gün pazara geliyoruz ve fiyatlarda gerçektende çok ucuz.”dediler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN