Bolayır Sahilinde Talaş Sorunu

Bolayır Sahili her yaz sezon öncesi temizlenmesi beklenen talaşlar yeniden tatilcilerin gündem maddesi haline gelirken geçen yıl bu konuda bazı site bekçileri yazlıkların önlerini ve yakın bölgelerini temizleyen site bekçilerini bu yıl da kendi site önlerinde talaş temizliğine başladılar.Geçen yıl sezon Bolayır sahili bakımsız. Çöp konteynerları bulunmadığından, çöpler dağılıyor.Ortalık çöp alanına dönyor

Site bekçilerinden Hüseyin Aktürk ve arkadaşları bu sene bizler site bekçileri olarak sitelerimizin önlerini temizleyip, talaşlardan kurtaracağız fakat yetkili makamlardan yardım bekliyoruz.Geçen sezon buralar çöplük yeri oldu.Çöp konteynerları olmadığı için çöpler dağıldı ve buralar sahipsiz kaldı.Bu bölgeler turist çeken yerler olduğu için buradan site bekçileri olarak sesleniyoruz.”Burada yaklaşık 3200 kadar yazlıkçı bulunmaktadır.

Yollarımız ve sahillerimiz çok bakımsız hiç bir yetkili gelip bakmıyor”diye sitem ettiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN