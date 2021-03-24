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Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteroloji yetkilileri zirai dona karşı uyarı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği İlçemizin kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde hafif ve orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.
Açıklamada, riskin 24 Mart Çarşamba gününden 27 Mart Cumartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağı, bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Haber: Hilal GEZER

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