“Mart Kapıdan Baktırdı”

Mart ayında kar sürprizi yaşadı. İlçemizde kar yağışı ve dolu görüldü. Yağan kar nedeniyle yollarda beyaz örtü oluştu.Dün saat 16:00’da başlayan doluyla karışık kar yağışı Mart ayının süprizi oldu.

Arabaların üzeri, cadde ve sokaklar dolu ve kar yağışının etkisiyle kısa sürede beyaz örtü oluşturdu.

Dolu ve kar yağışının yanısıra hava sıcaklığıda hissedilir derecede düştü.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN