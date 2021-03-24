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GELİBOLU TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçen hafta içinde Mersin-Erdemli’de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. 4 gün süren müsabakalara Gelibolu Avcılık ve Atıcılık Kulübü 4 kadın, 10 erkek sporcu ile katıldı.
Bu önemli organizasyonda Gelibolu Yıldız Erkek Havalı Tabanca Takımı Türkiye Üçüncüsü ve Bilal Sazak Yıldız Erkek Havalı Tabanca`da Türkiye Üçüncülüğünü elde etti.Haber: Ali GEZER

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