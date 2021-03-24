Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.Özacar yaptığı açıklamada; “Tedbirlere hassasiyetle uymama ve sıramı bekleyip aşı olmama karşın, yapılan tetkikler sonucu daha önce iki kez negatif çıkan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Değerli eşim de pozitif durumda olup, doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçirmekteyiz. Arayan, soran dostlarımıza teşekkür edip, şu an telefonlara cevap veremiyoruz. Genel sağlık durumumuz iyi olup, sağlıklı günlerde en kısa sürede görüşmek dileğiyle.”mesajını verdi.

Bizlerde Başkan Özacar’a acil şifalar diliyoruz.

Haber: Hilal GEZER