Online olarak dün Basın İlan Kurumu’nun düzenlediği “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi” verildi.Türker Çelik medya yönetimiyle ilgili Yerel Basına faydalı bilgiler aktardı.İnternetin pandemi dolayısıyla da daha fazla kullanılmasıyla digitalleşmenin ve sosyal medyanın yönetimide yerel basındaki gazetecilerin oluşturduğu internet haber sitelerinin nasıl daha aktif kullanabilecekleri konusunda bilgi veren Çelik; bu sitelerin reklam bannerları hakkında da, ziyaretçi sayılarının artırılması konusunda, sitelere koydukları haberlerle doğru orantılı olduğunu aktardı.

Verdiği bilgilerle sosyal medya da internet haberciliğini bir tık daha öne sürdü.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN