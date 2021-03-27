ZABITA EKİPLERİ DİNAMİK DENETİM UYGULAMALARINA DEVAM EDİYOR

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, covid-19 salgını dolayısıyla ilçe merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de devam ediyor.

Gelibolu Belediyesi pandemi süreci boyunca toplu yaşam ve toplu kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ederken, İl Hıfzı Sıhha Kurulunca oluşturulan ekiplerde görev yapan personeller de ilçe merkezinde denetimler yapıyor.

Gelibolu Belediyesi Zabıta ekipleri araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler başta olmak üzere kafeler, lokantalar ve ilçe genelindeki maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak bir sonraki denetime kadar bu eksikliklerin giderilmesi istendi.

Pandemi sürecinin başından beri denetimler konusunda taviz vermeyen Gelibolu Belediyesi; marketler, kuaför ve güzellik merkezleri, kafeler başta olmak üzere; vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların denetlemelerine devam ediyor. Ekipler, ayrıca emniyet mensupları ile birlikte cadde ve sokaklarda araç ve yaylarda maske denetimi yapıyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN