Turan’dan Şahinbey’den Gelen Tablet Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale’de okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen tabletler için açıklamalarda bulundu.Gaziler diyarı Gaziantep’in şehitler diyarı Çanakkale ile aralarında çok özel bir bağ olduğunun altını çizen Turan: “Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı münasebetiyle başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi kapsamında 105 bin öğrenciyi Şahinbey İlçesinden Çanakkale’mize gönderdi. Turizme ve ekonomiye katkısının yanında öğrenciler, tarih bilinciyle, milli şuurla Çanakkale’mizi gezme ve görme fırsatı buldular. Her ne kadar hiçbir turizm faaliyeti eleştirilmezken, bazı kesimlerce sadece Şahinbey Belediyesi’nin eleştirildiğini görüyoruz. Salgınla beraber, daha az sayıda yapılan gezilerde uçağa binmeden test yapılması, gezide doktor bulunması başta olmak üzere tüm tedbirler alınmaktadır. Şimdiye kadar da hiçbir vaka tespit edilmedi. Kaldı ki koronavirüs bu programla bulaşıyorsa, diğer turizm faaliyetleriyle de bulaşamaz mı? Bu konudaki eleştirilerde büyük bir çelişki olduğunu görüyoruz.

Ayrıca Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, çok anlamlı bir projeye öncülük etti. Ekonomik sebeplerle uzaktan eğitime ulaşmakta zorlanan 100 öğrencimiz için tablet gönderdi. Sayın Başkan nezdinde, yavrularımıza destek olan Şahinbey Belediyemize teşekkür ediyorum. Bizlere gönderdikleri tabletleri Çanakkale Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze öğrencilerimize dağıtılmak üzere teslim ettik.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi