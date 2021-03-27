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Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri Yapılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Mazot ve Gübre Desteği ödemelerinin başladığını belitrri.Sürücü açıklamasında; “İlimiz genelinde Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri Kapsamında 20.402 üreticiye 45.868.344,70 tl T.C. Numaralarının son hanesine göre ödenecektir.
26 Mart tarihinde T.C Numaralarının Sonu 8-6 olan
2 Nisan tarihinde T.C. Numarasının sonu 4 olan,
9 Nisan tarihinde T.C Numarasının sonu 0-2 olan
üretici hesaplarına saat 18:00’de yatacaktır.”ifadelerine yer verdi .Haber: Hilal GEZER

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