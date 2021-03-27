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HAYDİ GELİBOLU EVDEN KUR’AN ÖĞRENMEYE

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, “Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye” programı kapsamında Gelibolu Müftülüğü’nce başlatılan online derslere katılarak Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenen kursiyerlerle bir araya geldi.Turgut tarafından kursiyerler ve hocaları tebrik edilerek kendilerine Kur’an-ı Kerim ve kitap hediye edildi.
Not: Bayanlara ve erkeklere yönelik başlatılan online kurs kayıtları devam etmektedir.Haber: Ali GEZER

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