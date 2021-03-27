Turan’dan ve İskenderoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Berat Kandili dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

“Kandiller, İslam Alemi için müstesna, hikmetin ve rahmetin bol olduğu, gönüllerimizin huzura kavuştuğu mübarek zamanlardır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu artıran, bir nevi uzaklıkları yakın eden önemli günlerdir. Rabbimizin affına sığındığımız, sofralarımızda bereketin arttığı, dayanışmanın önemini daha çok kavradığımız Ramazan Ayı öncesinde Berat Kandil’ine kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.

Af, arınma ve kurtuluş anlamlarına gelen Berat, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Bizler de bu özel gecede ibadetlerimizi yaparken kendimizi muhasebe etmeyi ve sevdiklerimizi aramayı ihmal etmemeliyiz.

Bu duygularla başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz ve milletimiz olmak üzere, tüm İslam Alemi’nin Berat Kandil’ini tebrik ediyor; yaşadığımız bu salgın sürecinin bir an evvel son bulmasını, bu gecenin insanlığın barışına, huzuruna ve kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.”Haber Merkezi