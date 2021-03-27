Balıkesir ve Çanakkale Basınına “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi” Eğitimi

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, Balıkesir ve Çanakkale’de yayın yapan gazetelerin çalışan ve temsilcilerine yönelik “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi” konulu online eğitim düzenlendi.

BİK İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından BİK Balıkesir Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen online eğitimi BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik verdi. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın “Yerel gazetelerimiz, internet ortamında yayın yaparak daha geniş kitlelere ulaşabiliyor, bu sayede ekonomik olarak daha fazla gelir elde etme fırsatı elde ediyor. Yerel gazetelerin geleneksel gazetecilik tecrübesinin, dijital gazeteciliğe aktarılmasıyla sektör daha zengin bir yapıya erişecektir.” sözünü hatırlatan Çeltik; basın kuruluşlarının dijital dönüşüme ayak uyduracak birikim ve altyapıya sahip olmasının artık çok değerli hale geldiğini vurguladı.

Gazetelerin web siteleri için trafiğin önemi, arama motorları ve sosyal ağlarda etkin yönetim modelleri, haber üretim süreçlerini kolaylaştıran dijital uygulamalara dair bilgi aktaran Türker Çeltik, bu alanlara yapılacak yatırımların gazeteleri ileri noktalara taşıyacağının da altını çizdi. Ayrıca Google News, Google Analytics, Google Search Console, Google Trends, Google AdSense ve Google Ads gibi araçlar ile bu araçların kullanımı hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan Çeltik, katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Eğitimlere BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Şube Müdürlüğü çalışanları ile Balıkesir ve Çanakkale il/ilçelerinde yayın hayatına devam eden gazetelerden 80 temsilci katıldı.

Toplantı , gazete temsilcilerinin konuya ilişkin görüşlerinin aktarması ve internet ortamında karşılaştıkları sorunlar ile bu sorunlara yönelik üretilebilecek çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi. Haber Merkezi