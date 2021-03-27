Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün Berat Kandili Mesajı

AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Mevla’mıza içtenlikle yöneldiğimiz Berat Kandilinde;

Bizleri böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştiren, önümüzü aydınlatan kandilin nimetleriyle buluşturan Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsek azdır.

İlahi rahmetin yeryüzüne indiği, On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın müjdecisi Berat Gecesi, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı, her birimiz için tefekkür ve bir yenilenme gecesidir. Af ve mağfiretimizin vesilesi Berat Kandili, insanlık için tertemiz ve yeni bir sayfadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, insanlığın huzuruna, kalplerimizin sükûnuna, hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT