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Kaymakam Kılınçkaya Bahşi Ailesi’ni Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya; ilçemiz Alaeddin Mahallesinde ikamet eden Şükrü Mehmet Bahşi ve eşini ziyaret etti.Şükrü Mehmet Bahşi ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakamımız Kılınçkaya, Bahşi ailesinin istek ve taleplerini dinledi.
Şükrü Mehmet Bahşi, KaymakamHakan Kılınçkaya’ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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