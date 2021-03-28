Dikkat..! Köyler Birer Birer Karantinaya Giriyor..!

Artan Koronavirüs yüzünden Süleymaniye Köyü’nden sonra Tayfur Köyü de karantinaya alındı.Önceki gün saat 17:00’den itibaren Tayfur Köyü’ne giriş çıkışlar Jandarma tarafından yasaklandı.

Koronavirüs ile ilgili ilçe merkezinde de evlerinde karantina altına alınanlar çoğaldılar.Son aldığımız bilgiye göre ilçemizin 26 köyünün %80’ninde pozitif vaka tespitleri var.

Bu konuda Kaymakam Kılınçkaya vatandaşları uyararak temas ve maske hijyen konularında vatandaşların daha dikkatli ve hasssas olmalarıını istedi.Haber: Recep YÜZÜAK