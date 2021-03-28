TURAN “BERAT GECEMİZ MÜBAREK OLSUN!”

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan vatandaşların Berat Kandilini kutladı.Turan “”Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.” Hadis-i ŞerifRabbimizin affına sığındığımız, sofralarımızda bereketin arttığı, dayanışmanın önemini daha çok kavradığımız, rahmet ayı Ramazan’ın müjdeleyicisi Berat Kandili’ne kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.

Af, arınma ve kurtuluş anlamlarına gelen Berat, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Bizler de bu özel gecede ibadetlerimizi yaparken kendimizi muhasebe etmeyi, sevdiklerimizi, dostlarımızı ve aile büyüklerimizi aramayı ihmal etmemeliyiz. Gönül almak, bir duada yer almak; hayattaki en büyük zenginlik…

Bu duygularla başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz ve milletimiz olmak üzere, tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; yaşadığımız bu salgın sürecinin bir an evvel son bulmasını, bu gecenin insanlığın barışına, huzuruna ve kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.