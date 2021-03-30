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“KALKIM DAHA SAĞLIKLI SUYA KAVUŞUYOR”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ihalesi yapılan Kalkım Beldesi içme suyu projesi için açıklamalarda bulundu.
Kalkım’ın en kısa zamanda daha sağlıklı suya kavuşacağını belirten Turan:: “Ülkemizin ve bölgemizin çilek deposu, doğal güzellikleriyle cennetten bir köşe olan Kalkım’ımızın içme suyu isale projesinin ihalesi yapıldı. Yaklaşık 20 km olacak hat ile hemşehrilerimiz sağlıklı suya kavuşacak. Yer tesliminden itibaren 300 gün içinde tamamlanması planlanan proje ile asbest içme suyu isale hatlarımız yenilenecek. Proje ile daha az enerjiyle daha çok su verilebilecek. Projenin yaklaşık bedeli olan 4,5 Milyon TL. Bunun %50’si SUKAP kapsamında hibe olarak İller Bankası’ndan alınacak. SUKAP projesinde, başta Kalkım Belediye Başkanımız İbrahim Taşkın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimizin her türlü sorununun çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni içme suyu hattının şimdiden Kalkımlı hemşehrilerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi

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