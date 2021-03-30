Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Başkanı Emel Okandan Güven Tazeledi

Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı dün Necla Aksoy Kültür Evi’nde yapıldı.

Çoğunluk üyelerin katılımının sağlanmasıyla toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.Toplantı divan heyetinin seçilmesi,Yönetim Kurulunun raporu ve ibrası,denetleme kurulunun rapornun okunmasu ve ibrasının ardından tahmini bütçe onaylandı.

Ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçildi.

Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan faaliyet raporunu okuyarak derneğin geçmiş yılda yaptığı faaliyetleri okudu.Okandan konuşmasında; “Her 2 yılda bir düzenlediğimiz Genel Kurul toplantısının 3.sünü gerçekleştiriyoruz.Bu geçen süre içerisinde dernek olarak yaptığımız tüm etkinliklerde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Değerli Belediye Başkanımıza ve personeline siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.

Yaptığımız etkinlikler kısaca;

Dışarıdan ziyarete gelecek konuklarımız dışında derneğimiz her hafta Perşembe günleri düzenli açıldı.

Gelibolu dışından gelen Yazar, Mimar , Arkeolog vb. konuklarımızla Tarih ve Çevre üzerine söyleşiler, sohbetler yapıldı.

Sanatevi ile ortaklaşa Orhan Selçuk yönetiminde Derneğimizde müzik dinletisi yapılarak talep üzerine Gelibolu korosu kuruldu belediyemizin desteği ile halkımıza konserler verildi ve Gelibolumuz “Gelibolu Musiki Derneği” kazandı.

Üyelerimizden Hüseyin Şahin rehberliğinde kültür gezileri düzenlendi.(Organik bitkiler tanıtıldı.Üyelerimizle birlikte Çamlık Parkına meşe fidanları dikildi.)

Festival süresince Derneğimizde 4 gün süresince sergiler ve el yapımı ürünler stantlarda yer aldı.

Kadınlar gününde başkanımızında katılımıyla kutlamalar yapıldı.Yaşam Koçu Taner Büte ile seminer verildi.

Gelibolumuza ait yöresel yemek tanıtımı yapıldı.Rumeli TV’nin de katılımıyla tanıtım büyük ilgi gördü.

Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla Doğa ile uyumlu bez çantalar hazırlanarak cuzi fiyata satıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Gününde Belediye Başkanımızın ve personelinin katılımıyla üyelerimizle 3 kere Çevre Tamizliği yapıldı.

Çocuklara doğa ve çevreyi anlatan Değişim Derneğinin düzenlediği Yeni Gezegen isimli tiyatro derneğimiz tarafından çocuklara sunuldu.

Üyelerimizden Afet Koru Hanımın sponsorluğunda 12 değerli profosör hocalarımız gelerek Sardalya günleri adı altında 3 gün süreyle toplantılar, söyleşiler yapılarak, konuğuımuz oldular.

İsrail Büyükelçisi ve farklı ülkelerinde aralarında bulunduğu yabancı kaynaklarımıza Gelibolu Derneği ile 3 gün ev sahipliği yapılarak, şehitlerimiz ziyaret edildi.

Derneğimizin kurucu üyelerinden Hayri Güneş birbirinden değerli Gelibolu Tarihçesiyle ilgili kitaplarını tanıtarak,Derneğimizde Gelibolu Tarihçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Gelibolu Şehitliğimiz ziyaret edildi.

Gelibolu Derneği ile ortaklaşa (Gelibolu Şehitlerine yürüyor projesi büyük ilgi gördü.Projeye Belediye Başkanı maddi ve manevi büyük destek verdi.”diyerek faaliyet raporunu okudu.

Genel Kurul Toplantısı yeniden Emel Okandan’ın seçilmesiyle sona erdi.Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu asil üyeleri Emel Okandan,Hasan Çerçi,Afet Koru,Hale Terzier,İpek Aliş.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri Hayri Güneş, Bahtiyar Tiryaki,Gülseren Batır olarak belirlendi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN