Tayfur Köyü’ne Dezenfektan ve Maske Yardımı

Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; karantinada olan Tayfur Köyü’ndeki vatandaşlara bu zor süreçte bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla bin adet maske ve yeterli miktardaki dezenfektanı dağıtılması için köy muhtarlığına teslim etti.Gelibolu Belediyesi Zabıta Ekipleri yeni tür koronavirüs (covıd-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ederken, Tayfur Köyü’nün geçtiğimiz günlerde karantinaya vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Gelibolu Belediyesi Zabıta Ekipleri , ölümcül covıd-19 salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte aldığı tedbirleri sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Ekipleri yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede belediye ekipleri Tayfur Köyü sakinlerine maske ve dezenfektan yardımında bulundu. dezenfektan ve maskeleri teslim ederek vatandaşların karantina sürecinde evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haber:Ali GEZER