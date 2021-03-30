Deniz salyası kapladı

Son günlerde özellikle sakin ve durgun kıyılara akan deniz salyası deniz kirliliği yapıyor.

Belediyeye ait deniz temizlik ekipleri yaptıkları temizlik sonunda kaba pislikleri temizlemelerine rağmen deniz salyalarını temizlemeleri mümkün olmuyor.

İlçemiz deniz kıyılarını da istila eden deniz salyası Belediye Deniz Temizlik Ekibi tarafından kepçelerle alınmak istense de salya kepçeden geçtiği için başarılı olunamadı.

Sütlüce sahillerinden itibaren birçok koyda ve iç limanda toplanan deniz salyası için yapacak birşey yok.Denizin kendi kendini tenizlemesine iş kaldı.Haber: Recep YÜZÜAK