Önce Yaya Uygulaması Yapıldı

İlçemizde ve ilçemize bağlı Evreşe beldesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önce yaya uygulamasına dikkat çekmek amacıyla “yayalar kırmızı çizgimiz” faliyeti gerçekleştirildi.

Evreşe Beldesindeki Nurettin Ersin İlk Öğretim Okulu önünde bulunan yaya geçidinde gerçkleştirilen “Yayalar Kırmızı Çizgimiz “ faliyeti kapsamında önce yayalara jandarma tarafından bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra ise, Gelibolu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bilal Erdem’inde katıldığı faliyette yaya geçidi boyama işlemleri yapılarak, öğrencilere karşıdan karşıya geçiş eğitim semineri uygulamalı olarak verildi. Ayrıca öğrencilere boyama kitabıda dağıtımı yapıldı.

İlçemizde de sürücülere broşür dağıtılarak, farkındalık oluşturuldu.Etkinliğe Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ‘de katıldı.

30 Mart’ta Kırmızı Çizgiler Çekilmişti

İçişleri Bakanlığı “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımlarının trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılacak kampanyaya vurgu yapılması nedeniyle olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan uygulama için valiliklere gönderdiği yazı sonrasında, ilçedede Gelibolu belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” uyarısı gerçekleştirilerek, yaya geçitlerine kırmızı şeritler atıldı.

İlçe içindeki kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 MART’TA KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ” uygulaması gerçekleştirilecek olan çizgiler geç saatlere kadar devam ederek tamamlandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN