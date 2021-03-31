GÜNCEL HABERLER 

Nalbant; “Lokanta ve Kafe Esnaflarımızın Dikkatine

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant yeni alınan kararlarla birlikte lokanta kafe esnaflarına duyuruda bulundu.Nalbant“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞANın bu akşam yapmış olduğu açıklama kapsamında;
— Türkiyenin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21:00 ve 05:00 saatleri arasında haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde(ilimiz bu kapsama dahildir)
pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar olarak sürdürülecektir.
— Lokanta ve cafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabileceklerdir. kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir
— Ramazan ayı boyunca tüm illerde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracaklardır. genelge içeriği yayınlandıktan sonra ayrıca bilgi verilecektir.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Okullarda İlköğretim Haftası Kutlamaları

buyukzafer 0

Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’ye Ziyaretler Devam Ediyor

buyukzafer 0

ETİKETE YARIM KİLO FİYATI YAZANLARA CEZAİ İŞLEM GELDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.