Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant yeni alınan kararlarla birlikte lokanta kafe esnaflarına duyuruda bulundu.Nalbant“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞANın bu akşam yapmış olduğu açıklama kapsamında;
— Türkiyenin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21:00 ve 05:00 saatleri arasında haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde(ilimiz bu kapsama dahildir)
pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar olarak sürdürülecektir.
— Lokanta ve cafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabileceklerdir. kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir
— Ramazan ayı boyunca tüm illerde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracaklardır. genelge içeriği yayınlandıktan sonra ayrıca bilgi verilecektir.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER
Nalbant; “Lokanta ve Kafe Esnaflarımızın Dikkatine
Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant yeni alınan kararlarla birlikte lokanta kafe esnaflarına duyuruda bulundu.Nalbant“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞANın bu akşam yapmış olduğu açıklama kapsamında;