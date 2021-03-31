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Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi yeni alınan kararlara istinaden ilçemizde kurulan
halk pazarı nedeniyle duyuruda bulundu.Gelibolu Belediyesi; “Yayınlanan yenşi Covid-19 tedbirleri kapsamında; ilimiz Çanakkale yüksek riskli grupta yer almakta olup, dolayısıyla Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından ilçemizde Emek Caddesi’nde kurulan Cumartesi pazarı yeni bir karar alınıncaya kadar Cuma günleri aynı yerinde kurulacaktır.
Vatandaşlarımız aralarında en az üç metre olacak şekilde düzenlenecek satış tezgahlarından sebze ve meyve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek olup, alış- veriş yaparken hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını önlemle rica ediyoruz.”duyurusunda bulundu.
Haber: Caner AKŞİT

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