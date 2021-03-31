RİSK ALTINDAYIZ, AŞI İSTİYORUZ!

Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix’si 2. ayak yarışmalarının hazırlıklarına ilçemizde devam ediyor.Milli takım, Antalya’da 6-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için kamp çalışmalarını Gelibolu 26 Kasım Mehmetçik Spor Tesisleri’nde gerçekleştiriyor.Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix’si 2. ayak yarışmalarının hazırlıklarına ilçemizde devam ediyor.Milli takım, Antalya’da 6-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için kamp çalışmalarını Gelibolu 26 Kasım Mehmetçik Spor Tesisleri’nde gerçekleştiriyor.

Yedi sporcunun bulunduğu kampta milliler, haftanın 6 günü 11 saat çalışma yapıyor. Kamp, 4 Nisan Pazar günü sona erecek.Milli takım antrenörlerinden Emre Özdemir, kamp ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.Çalışmaların hava koşulları nedeniyle bir iki gün aksadığını belirten Özdemir, “Bunun dışında kampımızda olumsuz bir durum yok. Sporcularımızın morali oldukça iyi. Günde 11 saat çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığı madalyalar olacaktır.” ifadelerini kullandı.Milli sporcu Yeşim Bostan ise Antalya’da yapılacak yarışmalara tüm güçleriyle hazırlandıklarını kaydetti .Haber: Ali GEZER