ORTALIK YANIYOR..!

Hala kimsenin umrunda değil..!

Aylardır yaza yaza bıktık.Nasıl olsa ceza yok diyorlar, kimsenin kuralları tanımadığını ve umurlarında olmadığını görüyoruz..!

Maske takmayanlar, mesafeyi hiç tanımayanlar sırt sırta oturup sohbet edenler,oyun oynatanlar yasalara uymayanlar çoğaldıkça, Covid-19 da rahat rahat işini yapıyor.

Köylerde karantina resmi dairelerde karantina önceki günde PTT deki personel pozitif çıkınca tüm çalışanlar karantinaya alındılar.

Personelin yerine Çanakkale Bölge Müdürlüğünden acilen yeni memurlar atandı.

Biga, Çanakkale, Lapseki’den geçici gönderilen memurlarda PTT takviye edilerek yeniden çalışmalar başlatıldı.

İlçede, maalesef hala ciddi bir kontrol yok.Vatandaş bize telefon açıp neden kontrollerin yetersiz olduğunu soruyor..?

Biz görevimizi ve okuyucularımızın şikayetlerini fazlasıyla yazıyoruz.Bundan böyle vatandaşlara da gerekli yerlere sizde ulaşın diyoruz.Bizim gücümüz bu kadar.

Esas güçlüleri görev başına davet ediyoruz.

Haber: Caner AKŞİT