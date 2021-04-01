Turan “Gelibolu Fen Lisesi İnşaatı Devam Ediyor”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, inşaatı devam eden Gelibolu Fen Lisesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Çalışmaların salgın koşullarında dahi tedbirler alınarak hızla devam ettiğini ifade eden Turan, “Tarihin yeniden yazıldığı, doğal güzellikleriyle öne çıkan, aziz şehitlerimizin hatıralarına ev sahipliği yapan Gelibolu’muzda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene temeli atılan ve heyecanla faaliyete geçmesi beklenen Gelibolu Fen Lisesi’nin çalışmaları son sürat devam ediyor. Bugün itibarıyla kaba inşaatı biten lisemizin, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimize hizmet vermesi planlanıyor. 12 Milyon TL’ye ihalesi yapılan projenin içerisinde 16 derslikle birlikte son teknoloji laboratuvarlar ve öğrencilerimiz için geniş bir kütüphane olacak. Gençlerimiz, öğrencilerimiz en kıymetli hazinelerimiz. Yavrularımız için yapılan hiçbir yatırım boşa değil. Şehrimizde neredeyse yenilenmeyen okul, kamu binası kalmaması en büyük bahtiyarlığımız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber hemşehrilerimize hizmet adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.